Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, опубликовал новый пост в социальных сетях. Боксёр намекнул, чтобы его называли по имени, а не ссылаясь на прославленного отца.

«А сейчас назовите моё имя», — написал Цзю на своей странице в социальных сетях, выложив фото с чемпионским поясом.

12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.