Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
43 минуты назад

Губерниев отказался называть Тима Цзю российским боксером: мы тут причем?

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о завоевании российско-австралийским боксером Тимом Цзю титула временного чемпиона мира по версии WBO.

Губерниев отказался называть Тима Цзю российским боксером
Фото: 

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сегодня Цзю досрочно победил американца Тони Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Для боксера, представляющего Австралию, это 22-я победа в карьере. Он еще никогда не проигрывал на профессиональном уровне.

Цзю выступает в первой средней и в средней весовых категориях. Он является действующим чемпионом по версии WBO Global, Азиатско-Тихоокеанский чемпионом по версиям WBO Asia Pacific и IBF Australasian, чемпионом Британского содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.

Свой последний бой Тим Цзю провел против американца Террела Гуше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Цзю. Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю.

Ранее Константин Цзю отреагировал на завоевание сыном Тимофеем временного титула чемпиона WBO.

Бокс,Тони Харрисон,Тим Цзю,Дмитрий Губерниев,Константин Цзю,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий