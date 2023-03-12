Губерниев отказался называть Тима Цзю российским боксером

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о завоевании российско-австралийским боксером Тимом Цзю титула временного чемпиона мира по версии WBO.

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«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сегодня Цзю досрочно победил американца Тони Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Для боксера, представляющего Австралию, это 22-я победа в карьере. Он еще никогда не проигрывал на профессиональном уровне.

Цзю выступает в первой средней и в средней весовых категориях. Он является действующим чемпионом по версии WBO Global, Азиатско-Тихоокеанский чемпионом по версиям WBO Asia Pacific и IBF Australasian, чемпионом Британского содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.

Свой последний бой Тим Цзю провел против американца Террела Гуше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Цзю. Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю.