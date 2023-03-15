Бетербиев сообщил о желании вернуться из Канады в Россию

«На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить в России. А вот дети — не знаю, как они. Я чисто из-за бокса попал в Канаду», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-экспрессу».