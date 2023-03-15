Бетербиев сообщил о желании вернуться из Канады в Россию

Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), сообщил, что хотел бы на постоянной основе вернуться из Канады в Россию.
«На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить в России. А вот дети — не знаю, как они. Я чисто из-за бокса попал в Канаду», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-экспрессу».
Бетербиев одержал 19 побед, не потерпев ни одного поражения. 18 июня в Нью-Йорке боксер во втором раунде победил техническим нокаутом Джо Смита-младшего и отобрал у американца титул WBO. Бетербиев вышел на ринг под флагом Канады.