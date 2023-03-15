В Индии на церемонии открытия ЧМ по боксу россиянки прошли под российским флагом

Женская сборная России по боксу на церемонию открытия чемпионата мира в Нью-Дели вышла под российским триколором, передает ТАСС.

Российские и белорусские спортсменки на этом чемпионате мира будут участвовать в соревнованиях, используя национальный флаг и гимн. В связи с полноценным участием российской и белорусской команд на чемпионате несколько национальных федераций заявили о бойкоте. Об отказе от выступления на мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины. Турнир завершится 26 марта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная боксерская ассоциация (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Талисманом нынешнего чемпионата мира стал гепард по имени Вира. Как сообщили ТАСС в пресс-службе турнира, Вира является синонимом силы, доблести и отваги. В минувшем году премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о начале комплексной операции по возвращению в Индию гепардов, которые были уничтожены в этой стране 70 лет назад.