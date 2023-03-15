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1 час назад

Россиянки прошли под флагом страны на церемонии открытия чемпионата мира по боксу

ТАСС

Женская сборная России по боксу вышла на церемонию открытия чемпионата мира под флагом страны. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония открытия проходит в Нью-Дели. Сборную России на турнире представят Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг).

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Российские и белорусские спортсменки примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Несколько национальных федераций заявили о бойкоте чемпионата мира из-за полноценного участия в нем россиянок и белорусок. Об отказе от выступления на мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины. Турнир завершится 26 марта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная боксерская ассоциация (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Бокс,Видео,Анастасия Шамонова,Надежда Голубева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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