Майк Тайсон: укус Холифилда — это лучшее, что я делал в жизни

Не то чтобы я хотел укусить его за ухо, но с точки зрения бизнеса. Да, так и было. Я никогда даже не думал об этом. Однако я думаю о том, сколько денег я заработал. Я смотрю через три или четыре года и думаю: «Ого, вот сколько я заработал?». Вот что делает это смешным для меня. Да, я укусил его за ухо, но я заработал деньги с этого. Так что я не могу корить себя за это», — приводит слова Тайсона Boxing Social.