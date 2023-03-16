Экс-чемпион АСА Евгений Гончаров рассказал, что хочет попробовать себя в боксе и назвал Штыркова желаемым соперником

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в интервью «Матч ТВ» рассказал, что не против попробовать себя в боксе, и в качестве желаемого соперника назвал Ивана Штыркова. В пятницу в Краснодаре Гончаров проведет четвертьфинальный поединок Гран при в тяжелом весе с действующим обладателем пояса АСА Алиханом Вахаевым. На счету 36 летнего Гончаров 19 побед и три поражения, в АСА/WFCA он выступает с 2017 года. Гончаров уже третий лагерь проводит вместе с экс чемпионом WBC Silver Дмитрием Кудряшовым. Штырков в начале марта проиграл Магомеду Исмаилову по правилам бокса. — Если что то пойдет не так, то у меня есть варианты попробовать по боксу. Мне нравится, у меня неплохо получается. В этом виде спорта я бы мог попробовать свои силы. — Вы сказали, что у вас получается в боксе. Не расскажите, кто вам дал такую оценку? — Дима Кудряшов говорит, что неплохо получается. Он у меня поинтересовался, готов ли я выступить по боксу. Я и отвечаю: «Готов, почему нет?» — Есть ли желаемый соперник по поединку по правилам бокса? — Можно начать с бойцов ММА, которые пробуют себя в боксе. Можно было бы попробовать со Штырковым, если бы он не проиграл Магомеду Исмаилову. Просто Штырков хотел с Димой побоксировать. Думаю, ему сначала стоило бы побоксировать со мной, чтобы хотя бы понять уровень Димы. Чтобы просто чуть чуть помечтать, как Дима боксирует. Сначала бы попробовал со мной справиться. — Вы прям закинули афишу Гончаров — Штырков… — Думаю, было бы интересно. Но он, к сожалению, проиграл Маге. Кстати, бой был неплохим, близким, но судьи подняли руку в ту сторону. Поэтому сейчас Иван не в выигрышной ситуации. Хотя в боксе люди часто проигрывают. Поэтому можно было провести поединок, несмотря на поражения, — сказал Гончаров «Матч ТВ». У Гончаров эксклюзивный контракт с АСА, по которому остается один поединок. В случае победы над Вахаевым соглашение пролонгируется, в случае неудачи — третий номер среди российских тяжеловесов окажется свободным агентом. Турнир АСА 154, в главном бою которого выступят Гончаров и Вахаев, будет показан в прямом эфире на «Матч ТВ» 17 марта, начало трансляции — в 22:00 (мск)