Россиянка Шамонова вышла во второй круг ЧМ по боксу

Россиянка Анастасия Шамонова победила представительницу Колумбии Каролину Солано и вышла во второй раунд чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью Дели.

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Поединок в весовой категории до 75 кг завершился победой россиянки — 5:0. Следующей соперницей Шамоновой будет Атейна Билон из Панамы.

Российские спортсменки выступают в Нью Дели под флагом РФ после решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.