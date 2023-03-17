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1 час назад

Россиянка Анастасия Шамонова вышла во второй круг ЧМ по боксу

Матч ТВ

Россиянка Анастасия Шамонова победила представительницу Колумбии Каролину Солано и вышла во второй раунд чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью Дели.

Россиянка Шамонова вышла во второй круг ЧМ по боксу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок в весовой категории до 75 кг завершился победой россиянки — 5:0. Следующей соперницей Шамоновой будет Атейна Билон из Панамы.

Российские спортсменки выступают в Нью Дели под флагом РФ после решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.

Трансляции женского чемпионата мира по боксу смотрите на телеканалах холдинга «Матч», также за ходом поединков можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Бокс,Анастасия Шамонова,
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