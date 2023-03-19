Махачев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в Twitter бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу .

Ранее 19 марта Эдвардс в главном бою турнира UFC 286 в Лондоне раздельным решением судей победил американца Камару Усмана . Британец успешно провел первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.