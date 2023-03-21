Россиянка Чумгалакова не сумела пробиться в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, потерпела поражение в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей российской спортсменки была представительница Казахстана Алуа Балкибекова.

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Напомним, вчера, 20 марта, поединки на турнире проводили две россиянки: Анастасия Демурчян (выступает в весовой категории до 70 кг) и Анастасия Шамонова (выступает в весовой категории до 75 кг). Демурчян победила соперницу из Узбекистана Азизу Зокирову, а Шамонова проиграла представительнице Панамы и серебряной медалистке ЧМ-2022 Атейне Байлон.