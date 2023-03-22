Белорусский боец Кудин оценил ход возможного поединка с Дациком

Боец смешанных единоборств Алексей Кудин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его потенциальный поединок против Вячеслава Дацика обязательно завершился бы нокаутом из за бескомпромиссного стиля обоих участников.
38 летний Кудин выступает в ММА с 2002 года и по ходу своей карьеры проводил поединки с Сергеем Харитоновым, Александром Волковым, Сергеем Павловичем и Анатолием Малыхиным. В данный момент Кудин после освобождения из колонии в декабре прошлого года провел выставочный бой по правилам бокса, победив Ислама Каримова.
— Вячеслава Дацика знаю с 2003 года, когда еще проводили бои в казино на Арбате. Я там выступал, и Вячеслав там также постоянно выступал. Он тогда был, конечно, более худым, помоложе. Сейчас он паренек с бородой и хорошим животом.
Но Слава — такой парень, который не любит бегать и любит рубиться. А я в своем амплуа тоже панчер, я не бегаю, постоянно работаю первым номером, поджимаю… Если этот бой состоится, до конца он точно не дойдет.
— Вы не считаете, что у Дацика посредственный уровень? К бою с ним надо готовиться?
— Поскольку я знаю Вячеслава с 2003 года, то помню, что в казино «Арбат» с ним дрались кикбоксеры мирового уровня и не каждый хотел с ним выходить. Я присутствовал на турнирах, где ему в голову залетали такие плюхи от хороших кикбоксеров или боксеров! И вроде бы он мог уже присесть на пятую точку, но шел вперед, как носорог. И у него есть некая звериная мания подраться, чуйка звериная. Если боксировать с Вячеславом Дациком, то нужно учитывать такие моменты, как его антропометрию, и в целом подойти более профессионально к этому бою, — сказал Кудин «Матч ТВ».
Вячеслав Дацик должен провести два поединка до конца марта. Ближайший — против Джеронимо Дос Сантоса на турнире URAL FC в Самаре.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.