Белорусский боец Кудин оценил ход возможного поединка с Дациком

— Поскольку я знаю Вячеслава с 2003 года, то помню, что в казино «Арбат» с ним дрались кикбоксеры мирового уровня и не каждый хотел с ним выходить. Я присутствовал на турнирах, где ему в голову залетали такие плюхи от хороших кикбоксеров или боксеров! И вроде бы он мог уже присесть на пятую точку, но шел вперед, как носорог. И у него есть некая звериная мания подраться, чуйка звериная. Если боксировать с Вячеславом Дациком, то нужно учитывать такие моменты, как его антропометрию, и в целом подойти более профессионально к этому бою, — сказал Кудин «Матч ТВ».