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34 минуты назад

Джонсон назвал игру в шахматы с Путиным своей мечтой

Елена Прошина

Боксёр из США Кевин Джонсон заявил, что мечтает провести шахматную игру с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Джонсон назвал игру в шахматы с Путиным своей мечтой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам спортсмена, однажды он гулял по Москве с другим боксёром Александром Поветкиным. В одном из баров столицы они сыграли в шахматы – это занятие очень понравилось Джонсону. Теперь боксёр хочет сыграть партию против президента России.

«Моя самая большая мечта: сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он – самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю», – заявил он.

Джонсон также добавил, что, скорее всего, проиграл бы Путину, но всё равно хотел бы попробовать сыграть партию.

Ранее в одном из ресторанов Шанхая стали предлагать меню, которое было представлено на ужине во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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