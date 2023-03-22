Джонсон назвал игру в шахматы с Путиным своей мечтой

Боксёр из США Кевин Джонсон заявил, что мечтает провести шахматную игру с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам спортсмена, однажды он гулял по Москве с другим боксёром Александром Поветкиным. В одном из баров столицы они сыграли в шахматы – это занятие очень понравилось Джонсону. Теперь боксёр хочет сыграть партию против президента России.
«Моя самая большая мечта: сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он – самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю», – заявил он.
Джонсон также добавил, что, скорее всего, проиграл бы Путину, но всё равно хотел бы попробовать сыграть партию.
Ранее в одном из ресторанов Шанхая стали предлагать меню, которое было представлено на ужине во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.