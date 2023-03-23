Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой

Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Однако, 22 марта стало известно, что бой между ними не состоится. Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону поединка. Позже Александр Красюк, промоутер Александра Усика, подтвердил, что поединок с британцем Тайсоном Фьюри не состоится.