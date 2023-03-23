Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, в своих соцсетях опубликовала фотографию британского бойца Тайсона Фьюри, назвав его цыганской королевой.
«Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди», — написала Екатерина Усик.
Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Однако, 22 марта стало известно, что бой между ними не состоится. Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону поединка. Позже Александр Красюк, промоутер Александра Усика, подтвердил, что поединок с британцем Тайсоном Фьюри не состоится.
Для Усика это могла быть уже вторая защита титулов.
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.