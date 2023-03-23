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1 час назад

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой

Газета.Ruиещё 1

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, в своих соцсетях опубликовала фотографию британского бойца Тайсона Фьюри, назвав его цыганской королевой.

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди», — написала Екатерина Усик.

Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Однако, 22 марта стало известно, что бой между ними не состоится. Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону поединка. Позже Александр Красюк, промоутер Александра Усика, подтвердил, что поединок с британцем Тайсоном Фьюри не состоится.

Для Усика это могла быть уже вторая защита титулов.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

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