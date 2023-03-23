Украинцы пошли на шантаж? Команда Усика отказывается от боя с Фьюри!

«Бой отменяется, и причина в том, что всё это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял «30 на 70», Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нём столько, сколько сможет. Но это неправильно. В смысле, Усик сделал одолжение, согласившись на 30/70. Он был предельно сговорчив, потому что очень хотел провести этот поединок. Но это бой не о Тайсоне Фьюри, он о титуле WBC, который находится у того во владении.



Если это настолько сложно, что Тайсон пытается избежать боя, ставя столько препятствий для заключения сделки, тогда просто нет необходимости прилагать больше усилий, и мы просто пойдём своим путём. Единственное, что остаётся у меня на уме, мы можем очень чётко заявить, что абсолютное чемпионство остаётся нашим приоритетом, и мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать его в кратчайшие сроки. И кто бы ни был временным владельцем пояса WBC, мы попытаемся сделать так, чтобы это произошло», — рассказал Красюк TalkSport.