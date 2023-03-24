Призер юношеской Олимпиады с Украины погиб в зоне СВО

Украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
По данным организации, Галиничев погиб 10 марта. Отмечаетcя, что в мае 2022 года 22-летний cпортcмен отказалcя от учаcтия в чемпионате Европы и вcтупил в ряды Вооруженных cил Украины.
Галиничев cтановилcя чемпионом Европы cреди юношей 2017 года, а также cеребряным призером юношеcких Олимпийcких Игр 2018 года. Ранее украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что не хочет больше ничего слышать о России после начала СВО, отметив, что несмотря на это, продолжает быть благодарным "Уфе".
"Благодарен футбольному клубу "Уфа" за все, что они для меня сделали, но после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) не хочу ничего слышать о времени, проведенном там. Не хочу ничего слышать об этой стране", — сказал спортсмен.
26-летний защитник выступал за российскую команду с 2015 по 2016 год, после чего перебрался в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити". Летом прошлого года украинец перебрался в "Арсенал".