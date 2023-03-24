Призер юношеской Олимпиады с Украины погиб в зоне СВО

"Благодарен футбольному клубу "Уфа" за все, что они для меня сделали, но после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) не хочу ничего слышать о времени, проведенном там. Не хочу ничего слышать об этой стране", — сказал спортсмен.