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1 час назад

Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу

ТАССиещё 1

Сборная России завоевала три награды на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта, и заняла третье место в медальном зачете турнира.

Женская сборная России заняла третье место на чемпионате мира по боксу
Фото:  Федерация Бокса России / Telegram Федерация Бокса России / Telegram

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали по итогам соревнований. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян, которая выступает в весовой категории до 70 кг, серебряную награду завоевала Наталия Сычугова (до 63 кг), бронзовую - Диана Пятак (до 81 кг).

Победителем общего зачета стала сборная Индии (4-0-0), второе место заняла команда Китая (3-1-3). При этом китаянки заняли первое место по общему числу наград. Вторыми по этому показателю стали спортсменки из Казахстана (0-2-4), тройку лучших замкнули команды Индии и Колумбии (0-2-2).

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Из-за участия спортсменок из России и Белоруссии национальные федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины заявили о бойкоте мирового первенства.

Бокс,Российские спортсменки,СБОРНАЯ РОССИИ,
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