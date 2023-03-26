Женская сборная России заняла третье место на чемпионате мира по боксу

Сборная России завоевала три награды на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта, и заняла третье место в медальном зачете турнира.

Фото: Федерация Бокса России / Telegram Федерация Бокса России / Telegram

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали по итогам соревнований. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян, которая выступает в весовой категории до 70 кг, серебряную награду завоевала Наталия Сычугова (до 63 кг), бронзовую - Диана Пятак (до 81 кг).

Победителем общего зачета стала сборная Индии (4-0-0), второе место заняла команда Китая (3-1-3). При этом китаянки заняли первое место по общему числу наград. Вторыми по этому показателю стали спортсменки из Казахстана (0-2-4), тройку лучших замкнули команды Индии и Колумбии (0-2-2).

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.