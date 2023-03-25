МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Оргкомитет женского чемпионата мира по боксу в Индии извинился за то, что вместо гимна России на церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян сначала прозвучала другая музыка. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оргкомитете.
Ранее на церемонии награждения чемпионата мира по боксу среди женщин в Нью-Дели организаторы вместо гимна Российской Федерации включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.
"Это была ошибка, за которую мы приносим извинения", - сказал собеседник агентства.
В субботу Демурчян единогласным решением судей победила австралийку Кей Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в честь Демурчян подняли российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского, который использовался в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине, а также на других международных турнирах. Позднее в оргкомитете соревнований сообщили ТАСС, что по ошибке включили музыку Чайковского. Для Демурчян повторно была проведена церемония награждения, во время которой прозвучал гимн России.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.