Россиянка выиграла золото чемпионата мира по боксу

Россиянка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль чемпионата мира по боксу 2023 года в индийском Нью-Дели. Об этом сообщается на сайте турнира.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

18-летняя спортсменка стала победительницей в весовой категории до 70 килограммов. Она одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей. Россиянка поблагодарила болельщиков и заявила, что счастлива.

Несколько стран бойкотируют чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов. Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, решивших пропустить турнир. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.