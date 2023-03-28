Реванш Бивола и Альвареса может пройти в сентябре

— Следующий поединок (Альвареса) — Бивол в сентябре. Мы собирались и должны провести этот бой согласно контракту. Вы должны понимать, что все, о чем думает Альварес, кроме Джона Райдера, это месть за это поражение (от Бивола). Победить Дмитрия Бивола было самым важным в его карьере, потому что люди говорили: «Это плохой бой для тебя». Это худшее, что вы можете сказать Канело Альваресу. На самом деле, Дэвид Бенавидес был бы более легким противником для Канело, чем Бивол. Но лично для него важнее отомстить за то поражение, — приводит слова Хирна Newsofmax.