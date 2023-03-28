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15 минут назад

Реванш Бивола и Альвареса может пройти в сентябре

Матч ТВиещё 2

Бой реванш между чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в сентябре, передает слова промоутера Эдди Хирна Newsofmax.

Реванш Бивола и Альвареса может пройти в сентябре
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Бивол в 2022 году победил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса и был признан лучшим боксером года по версиям практически всех ведущих организаций и изданий. Как сообщил Хирн, Альварес не будет встречаться с американцем Дэвидом Бенавидесом в ближайшем будущем, так как его ждет защита титула абсолютного чемпиона против британца Джона Райдера 6 мая, а затем бой с Биволом в сентябре.

— Следующий поединок (Альвареса) — Бивол в сентябре. Мы собирались и должны провести этот бой согласно контракту. Вы должны понимать, что все, о чем думает Альварес, кроме Джона Райдера, это месть за это поражение (от Бивола). Победить Дмитрия Бивола было самым важным в его карьере, потому что люди говорили: «Это плохой бой для тебя». Это худшее, что вы можете сказать Канело Альваресу. На самом деле, Дэвид Бенавидес был бы более легким противником для Канело, чем Бивол. Но лично для него важнее отомстить за то поражение, — приводит слова Хирна Newsofmax.

Прямые трансляции боксерских вечеров на турнирах 2023 года смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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