Дацик объяснил свои резонансные высказывания о Мохаммеде Али

«Это была пропаганда боя. Мохаммед Али очень много двигался и был очень неудобен в боксе. А я люблю тех, кто идёт вперёд и рубится, кого не надо ловить. С ними легче драться. Их легче нокаутировать или от них легче упасть. Бой проходит быстрее», — сказал Дацик на пресс-конференции.