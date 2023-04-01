Промоутер Усика Красюк: Фьюри не планировал драться

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, заявил, что британец Тайсон Фьюри не планировал драться с его клиентом.
"За пять недель до боя он выбрасывает сигарету и говорит "окей", будто в фильме. Никто не поверит, что он планировал драться", - заявил Красюк на YouTube-канале Pro Boxing Fans.
Спортсмены должны были подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако поединок не состоится из-за разногласий по контракту.
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, прокомментировал срыв титульного боя своего клиента против украинца Александра Усика.