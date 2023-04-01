Кевин Джонсон победил Вячеслава Дацика большинством судейских голосов

31 марта состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.

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Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кевина Джонсона большинством судейских голосов.

Напомним, что для Вячеслава Дацика это был второй поединок за шесть дней. 25 марта он выиграл техническим нокаутом у бразильца Джеронимо «Мондрагона» дос Сантоса по правилам кикбоксинга на турнире промоушена Ural FC в Самаре.