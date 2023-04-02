$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Умер чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий

ТАСС

Чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжелом весе Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Умер чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий
Фото: ТАССТАСС

Высоцкий, помимо победы на чемпионате СССР, три раза становился бронзовым призером турнира. Он стал единственным боксером, который дважды победил трехкратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона - на международных турнирах в Гаване в 1973 году и в Минске в 1976-м. В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах с американцем Мохаммедом Али.

Высоцкий не смог отобраться на Олимпиаду 1980 года, после чего завершил карьеру. Он работал в Спорткомитете СССР, открыл в подмосковных Мытищах "Спортивный клуб Высоцкого" для занятий детей боксом, занимался бизнесом, снимался в кино.

Бокс,Игорь Высоцкий,Мохаммед Али,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий