Умер чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий

Чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжелом весе Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Высоцкий, помимо победы на чемпионате СССР, три раза становился бронзовым призером турнира. Он стал единственным боксером, который дважды победил трехкратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона - на международных турнирах в Гаване в 1973 году и в Минске в 1976-м. В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах с американцем Мохаммедом Али.