Бивол объяснил, почему хочет провести бой с Бетербиевым

«Я говорил своей команде, что в следующем бою хочу встретиться с Артуром Бетербиевым. Моя цель – объединить пояса в этом году.



Я видел некоторые фрагменты боя [Бетербиева с Энтони Ярдом]. Это был хороший бой. Оба боксёра продемонстрировали твёрдость и решительность. Узнал ли я что-нибудь новое? Может быть», — приводит слова Бивола The Ring.