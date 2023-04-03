Дычко вылетел в США для подготовки к бою

Боксер-супертяжеловес из Казахстана Иван Дычко (12-0, 11 КО) вылетел в США для подготовки к следующему бою.

Фото: Sports.ru Sports.ru

В социальных сетях бронзовый призер Игр в Рио и Лондоне опубликовал пару фото из аэропорта, обозначив свой маршрут следования: «Астана - Франкфурт - Чикаго - Питтсбург». Дата возвращения Ивана на ринг пока не называется.