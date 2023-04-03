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1 час назад

Дычко вылетел в США для подготовки к бою

Sports.ruиещё 1

Боксер-супертяжеловес из Казахстана Иван Дычко (12-0, 11 КО) вылетел в США для подготовки к следующему бою.

Дычко вылетел в США для подготовки к бою
Фото: Sports.ruSports.ru

В социальных сетях бронзовый призер Игр в Рио и Лондоне опубликовал пару фото из аэропорта, обозначив свой маршрут следования: «Астана - Франкфурт - Чикаго - Питтсбург». Дата возвращения Ивана на ринг пока не называется.

В своем последнем бою в июне прошлого года казахстанец одержал победу над аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-4, 2 КО) единогласным решением судей. Это был первый поединок Дычко в профи, который прошел всю дистанцию.

Бокс,Иван Дычко,
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