Чемпион мира по боксу Петровский проведет поединок с Вишевым

Чемпион мира 2021 года российский боксер Марк Петровский 18 апреля в Уфе проведет поединок против соотечественника Владислава Вишева. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы турнира.

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Шестираундовый бой в тяжелом весе возглавит турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России. Петровский проведет четвертый поединок на профессиональном ринге, в трех предыдущих он одержал победы, два боя завершились нокаутом. Для Вишева поединок станет седьмым в карьере (5 побед и 1 поражение).

В со-главном событии шоу в Уфе в восьмираундовом поединке во втором полулегком весе сойдутся многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов и Лазарус Шанингва из Намибии. Россиянин Гор Хачатрян выйдет на ринг против Музаффара Расулова из Узбекистана. Этот поединок в первом полусреднем весе рассчитан на шесть раундов.