Серебряного призера Олимпиады боксера Хана дисквалифицировали за допинг

"19 февраля 2022 года UKAD взяло анализ мочи Хана перед боем с Келлом Бруком, образец показал наличие остарина, - говорится в заявлении агентства. - Вещество внесено в список Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент и является запрещенным. Хан согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что прием остарина не был преднамеренным, независимая комиссия доказала это, наложила двухлетний запрет на участие в соревнованиях и аннулировала результат Хана в поединке против Брука. Дисквалификация истекает 5 апреля 2024 года".

Хану 36 лет, последний бой он провел 20 февраля 2022 года в английском Манчестере против соотечественника Келла Брука, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде. В мае 2022 года журналист радиостанции Talksport Майкл Бенсон сообщил, что Хан завершил профессиональную карьеру.

Хан одержал 34 победы (21 нокаутом) и потерпел пять поражений. В 2009-2012 годах он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 63,5 кг, а в 2011-м объединил его с поясом Международной боксерской федерации (IBF). В 2016 году британец проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде в бою за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг. В 2019 году британец снова упустил шанс стать чемпионом мира, проиграв Теренсу Кроуфорду в бою за пояс WBO техническим нокаутом в шестом раунде.