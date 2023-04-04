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14 минут назад

Серебряного призера Олимпиады 2006 года боксера Хана дисквалифицировали за допинг

ТАСС

Британский боксер Амир Хан дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

Серебряного призера Олимпиады боксера Хана дисквалифицировали за допинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"19 февраля 2022 года UKAD взяло анализ мочи Хана перед боем с Келлом Бруком, образец показал наличие остарина, - говорится в заявлении агентства. - Вещество внесено в список Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент и является запрещенным. Хан согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что прием остарина не был преднамеренным, независимая комиссия доказала это, наложила двухлетний запрет на участие в соревнованиях и аннулировала результат Хана в поединке против Брука. Дисквалификация истекает 5 апреля 2024 года".

Хану 36 лет, последний бой он провел 20 февраля 2022 года в английском Манчестере против соотечественника Келла Брука, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде. В мае 2022 года журналист радиостанции Talksport Майкл Бенсон сообщил, что Хан завершил профессиональную карьеру.

Хан одержал 34 победы (21 нокаутом) и потерпел пять поражений. В 2009-2012 годах он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 63,5 кг, а в 2011-м объединил его с поясом Международной боксерской федерации (IBF). В 2016 году британец проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде в бою за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг. В 2019 году британец снова упустил шанс стать чемпионом мира, проиграв Теренсу Кроуфорду в бою за пояс WBO техническим нокаутом в шестом раунде.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Хан завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг. В решающем поединке он уступил кубинцу Марио Кинделану.

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