$77.95+0.6384.62+0.51
31 минуту назад

Амир Хан сделал заявление после двухлетней дисквалификации из-за допинга

Чемпионат.com

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан прокомментировал дисквалификацию на два года за употребление запрещённого вещества. В допинг-пробе Хана, взятой в феврале прошлого года после его боя с Келлом Бруком, был найден остарин.

Амир Хан сделал заявление после двухлетней дисквалификации из-за допинга
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я никогда в жизни не жульничал. Можете убедиться в этом по результату моего поединка с Келлом Бруком. Я проиграл тот бой. Если бы я тогда нокаутировал Келли Брука, это было бы совсем другое дело. А вообще я боец, завершивший карьеру, поэтому забавно, что теперь мне дали двухлетнюю дисквалификацию», — приводит слова Хана Sky News.

Амир также добавил, что, если принимать во внимание количество запрещённого вещества, которое было обнаружено в его организме, можно допустить его непреднамеренное употребление, например, путём рукопожатия.

Бокс,Амир Хан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий