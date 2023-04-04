Амир Хан сделал заявление после двухлетней дисквалификации из-за допинга

«Я никогда в жизни не жульничал. Можете убедиться в этом по результату моего поединка с Келлом Бруком. Я проиграл тот бой. Если бы я тогда нокаутировал Келли Брука, это было бы совсем другое дело. А вообще я боец, завершивший карьеру, поэтому забавно, что теперь мне дали двухлетнюю дисквалификацию», — приводит слова Хана Sky News.