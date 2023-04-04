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44 минуты назад

Британские боксеры пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян

ТАССиещё 3

Спортсмены из Великобритании не выступят на мужском чемпионате мира по боксу из-за участия в турнире атлетов из России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации бокса Великобритании.

Британские боксеры пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Боксеры из Великобритании не будут участвовать в предстоящем чемпионате среди мужчин. Решение отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение Международной ассоциации бокса разрешить атлетам из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции Международного олимпийского комитета в отношении участия спортсменов из этих стран", - говорится в заявлении.

Британские спортсменки не участвовали в чемпионате мира, который проходил в марте в Нью-Дели. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины. 1 марта подразделение по обеспечению честности бокса (Boxing Independent Integrity Unit, BIIU) IBA зарегистрировало жалобу на представителей пяти федераций за нарушение устава и дисциплинарно-этического кодекса организации.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая.

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