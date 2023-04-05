«Он пьёт всё чаще». Известный тренер обвинил боксера Альвареса в пьянстве

«Дэвид сильнее Канело. Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, жёстко работал в зале, но сейчас пьёт всё чаще. Раньше вы не увидели бы Канело пьяным, но теперь всё иначе», — сказал Хосе на канале FightHype.com в YouTube.