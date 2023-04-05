$79.36+1.4186.72+2.10
26 минут назад

«Он пьёт всё чаще». Известный тренер обвинил Сауля Альвареса в пьянстве

Чемпионат.comиещё 2

Хосе Бенавидес, тренер и отец Дэвида Бенавидеса, заявил, что в последнее время прославленный мексиканский боксёр Сауль Альварес всё чаще и чаще употребляет алкоголь.

«Он пьёт всё чаще». Известный тренер обвинил боксера Альвареса в пьянстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дэвид сильнее Канело. Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, жёстко работал в зале, но сейчас пьёт всё чаще. Раньше вы не увидели бы Канело пьяным, но теперь всё иначе», — сказал Хосе на канале FightHype.com в YouTube.

Напомним, в последнем бою Альварес встречался с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль.

Бокс,Хосе Бенавидес,Геннадий Головкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий