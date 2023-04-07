Стал известен потенциальный соперник Тима Цзю

Промоутер Бен Шалом рассказал, что в настоящий момент ведёт переговоры с менеджером австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю Мэттом Роузом. Стороны обсуждают возможность организации поединка между Тимофеем и британцем Лиамом Смитом. Бой может состояться в Великобритании в этом году.