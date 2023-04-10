Цыганский король против пузатого любителя шоколада. На кого Фьюри променяет Усика?

Украинец был самым интересным вариантом. Но не срослось.

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Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе сорвался, но карьеры парней продолжаются. Украинец уже запланировал защиту своих поясов в поединке с Даниэлем Дюбуа, а вот Цыганский король пока молчит. Многим казалось, что Фьюри проведёт боксёрский поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, но тема внезапно затихла. Нганну нужно сначала подписаться с новым ММА-промоушеном, что никак не удаётся из-за требований африканского великана. А что делать Фьюри?

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Легендарный Цыган вместе со своей большой семьёй проводил отпуск в Италии, однако теперь возвращается домой. И активно ищет новый бой! Как сообщил прославленный промоутер Боб Арум, следующим соперником Фьюри может стать американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший! Да, в своё время пузатый любитель шоколада владел сразу тремя чемпионскими поясами, но, если Тайсон действительно выберет Энди, его решение станет большим разочарованием.

Руис — действительно хороший боксёр, но его главным достижением остаётся чудо-нокаут в первом поединке с Энтони Джошуа. В реванше парень по прозвищу Разрушитель вчистую проиграл британцу, который наконец-то догадался использовать преимущество в габаритах. Вдобавок Энди с 2019 года только дважды выходил в ринг, победив Криса Арреолу и Луиса Ортиса, причём последнего — с большим трудом. А Ортиса, при всём уважении, нельзя назвать оппозицией максимального уровня.

Фьюри превосходит Руиса абсолютно во всех компонентах, а преимущество в габаритах у Цыгана и вовсе фантастическое. Тайсон сможет на протяжении всех 12 раундов спокойно держать пузатого оппонента на расстоянии, используя один джеб. Руис значительно уступает британцу в технике и бойцовском интеллекте, что вряд ли позволит претенденту ворваться на ближнюю дистанцию. Фьюри будет попросту играться с Энди, как делал это с Дереком Чисорой. Ну и кому нужен подобный поединок?