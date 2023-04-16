Украинский боксер Редкач: Усик говорит сумасшедшие вещи о политике

«Что я думаю о возможном бое Усика и Уайлдера? Я сейчас не говорю об Усике. Он мне в последнее время не нравится. В этом бою я буду поддерживать Уайлдера.



Усик сейчас говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся им. Зачем ты лезешь в политику? У него ведь совсем нет никакого опыта в политике», — приводит слова Редкача YouTube-канал WSNEWS.