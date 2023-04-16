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Украинский боксёр Редкач: Усик говорит сумасшедшие вещи о политике

Александр в последнее время большое время уделяет не спорту, а политике.

Украинский боксер Редкач: Усик говорит сумасшедшие вещи о политике
© РИА Новости

Известный украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о последних громких заявлениях чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александре Усике.

«Что я думаю о возможном бое Усика и Уайлдера? Я сейчас не говорю об Усике. Он мне в последнее время не нравится. В этом бою я буду поддерживать Уайлдера.

Усик сейчас говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся им. Зачем ты лезешь в политику? У него ведь совсем нет никакого опыта в политике», — приводит слова Редкача YouTube-канал WSNEWS.

Александр Усик на профессиональном ринге провёл 20 боёв и во всех одержал победу (13 — нокаутом).

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