Украинский боксер Редкач: Усик говорит сумасшедшие вещи о политике

Украинский боксёр Редкач: Усик говорит сумасшедшие вещи о политике
Александр в последнее время большое время уделяет не спорту, а политике.
Известный украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о последних громких заявлениях чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александре Усике.
«Что я думаю о возможном бое Усика и Уайлдера? Я сейчас не говорю об Усике. Он мне в последнее время не нравится. В этом бою я буду поддерживать Уайлдера.
Усик сейчас говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся им. Зачем ты лезешь в политику? У него ведь совсем нет никакого опыта в политике», — приводит слова Редкача YouTube-канал WSNEWS.
Александр Усик на профессиональном ринге провёл 20 боёв и во всех одержал победу (13 — нокаутом).