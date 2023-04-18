Тренер Уайлдера сказал, с кем хочет драться его подопечный

«Был бы очень рад, если бы Деонтей сразился с Энтони Джошуа. Я считаю, это было бы здорово не только для бокса. Здесь сразу несколько плюсов. Это тот тип боя, который мотивирует не только маленького парня из пригорода, пытающегося пробиться на вершину, чтобы обеспечить свою семью, но и бизнесмена. Было бы настоящей трагедией, если бы этот поединок не состоялся. Это тот бой, который я всегда буду продвигать, когда кто-то спросит меня, что будет делать дальше Деонтей. Деонтей хочет драться. Посмотрим, чего хочет Джошуа. Мяч на его стороне. Мы готовы", — приводит слова Скотта BoxingScene со ссылкой на IFL TV.