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Лиама Смита оштрафовали за гомофобные высказывания перед боем с Юбэнком

Британский совет по надзору над боксом (British Boxing Board of Control, BBBofC) оштрафовал боксёров Криса Юбэнка-младшего и Лиама Смита за их поведение на пресс-конференции перед очным поединком в Манчестере в январе 2023 года, сообщает BoxingScene.

Лиама Смита оштрафовали за гомофобные высказывания перед боем с Юбэнком
© skysports.com

Во время пресс-конференции Юбэнк позволил себе замечания о личной жизни Лиама, а Смит, в свою очередь, допустил гомофобные высказывания.

По итогам дисциплинарного заседания боксёрам были назначены штрафы.

Напомним, их очный поединок прошёл 21 января 2023 года и завершился победой Лиама техническим нокаутом в четвёртом раунде.

На счету Смита 35 боёв, в которых он одержал 33 победы и потерпел три поражения, у Криса Юбэнка 32 победы при трёх поражениях.

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