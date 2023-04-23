Рахимов проиграл Кордине и лишился чемпионского титула IBF

Российский и таджикский боец Шавкатджон Рахимов проиграл британцу Джо Кордине в дебютной защите титула IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

Бой завершился победой британца раздельным решением судей.

Для Рахимова это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 17 побед и один бой завершился вничью. Кордина, в свою очередь, одержал 16-ю победу в 16 поединках.