Российский боксер завершил карьеру и работает водителем

"Так и есть [завершил карьеру], жизнь повернулась так, - сказал Устинов. - Переехал из Минска в Москву, помогли друзья. Сейчас пошел работать водителем, вожу старшего вице-президента банка. Я доволен своей боксерской карьерой".



"Если смотреть глобально, благодаря спорту я увидел совершенно другую жизнь. Я был чемпионом мира и Европы, поездил по миру, видел страны. Общался с людьми и завел много знакомств. Я доволен карьерой, хотя, конечно, может быть и хотелось большего", - добавил боксер.