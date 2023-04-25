$81.27-0.2189.46+0.11

Российский боксер Устинов завершил карьеру и работает водителем

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Александр Устинов завершил карьеру и устроился на работу водителем. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

Российский боксер завершил карьеру и работает водителем
© РИА Новости

"Так и есть [завершил карьеру], жизнь повернулась так, - сказал Устинов. - Переехал из Минска в Москву, помогли друзья. Сейчас пошел работать водителем, вожу старшего вице-президента банка. Я доволен своей боксерской карьерой".

"Если смотреть глобально, благодаря спорту я увидел совершенно другую жизнь. Я был чемпионом мира и Европы, поездил по миру, видел страны. Общался с людьми и завел много знакомств. Я доволен карьерой, хотя, конечно, может быть и хотелось большего", - добавил боксер.

Устинову 46 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе боксера 35 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. Также в активе Устинова 53 победы, девять поражений и одна ничья по кикбоксингу. Еще один бой был признан несостоявшимся.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий