Российский боксер завершил карьеру и работает водителем

Российский боксер Устинов завершил карьеру и работает водителем
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Александр Устинов завершил карьеру и устроился на работу водителем. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.
"Так и есть [завершил карьеру], жизнь повернулась так, - сказал Устинов. - Переехал из Минска в Москву, помогли друзья. Сейчас пошел работать водителем, вожу старшего вице-президента банка. Я доволен своей боксерской карьерой".
"Если смотреть глобально, благодаря спорту я увидел совершенно другую жизнь. Я был чемпионом мира и Европы, поездил по миру, видел страны. Общался с людьми и завел много знакомств. Я доволен карьерой, хотя, конечно, может быть и хотелось большего", - добавил боксер.
Устинову 46 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе боксера 35 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. Также в активе Устинова 53 победы, девять поражений и одна ничья по кикбоксингу. Еще один бой был признан несостоявшимся.