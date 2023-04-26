США выйдут из Международной федерации бокса из-за допуска россиян

Федерация бокса США (USA Boxing) на своем официальном сайте объявила о выходе из состава Международной федерации бокса (IBA) из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам.

В США уточнили, что намерены вступить в альтернативную IBA ассоциацию — World Boxing. Американцы также поддержат усилия, направленные на получение предварительного признания организации в качестве Международной федерации бокса.

13 апреля издание Inside the Games сообщило, что национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции создадут World Boxing. В IBA назвали эту организацию мошеннической.