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Китайский боксёр Чжилэй вызвал Фьюри на поединок в Пекине

Китайский боксёр, временный чемпион в супертяжёлом весе по версии WBO Чжан Чжилэй вновь заявил о желании провести бой с непобеждённым британцем, обладателем чемпионского титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Китайский боксёр Чжилэй вызвал Фьюри на поединок в Пекине
© Чемпионат.com

«Я только что вернулся из отпуска. Давай сделаем это, Тайсон. Если ты рассматриваешь июль, я буду готов к тебе в июле», — приводит слова Чжилэя Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале iFL TV в YouTube.

Чжилэй добавил, что хотел бы сразиться с Фьюри в Пекине (Китай).

В ночь на 16 апреля Чжан техническим нокаутом победил Джо Джойса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. В активе Чжилэя 25 побед при одном поражении в профессиональной карьере.

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