Беллью назвал преимущество Усика в поединке с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне эксперт и аналитик Тони Беллью, поделился мнением о том, как мог бы сложиться поединок британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Их поединок за титул абсолютного чемпиона мира обсуждается уже давно. Ожидалось, что он состоится в 2023 году, но пока стороны так и не договорились.