Беллью назвал преимущество Усика в поединке с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне эксперт и аналитик Тони Беллью, поделился мнением о том, как мог бы сложиться поединок британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Их поединок за титул абсолютного чемпиона мира обсуждается уже давно. Ожидалось, что он состоится в 2023 году, но пока стороны так и не договорились.
«На мой взгляд, Фьюри легче победить сейчас. Но на это способна лишь пара бойцов. Одним из них является именно Александр Усик.
Не стоит заблуждаться на этот счёт. Я считаю, что Фьюри является сильнейшим тяжеловесом в мире. Но я действительно думаю, что он может уступить Усику.
Фьюри всегда ломает соперников ментально. Но Усик является единственным, кого ему не удастся сломать», — сказал Беллью в подкасте Footy Accumulators.