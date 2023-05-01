$80.51-1.0588.37-1.83

Рой Джонс выступил против бойкота чемпионата мира по боксу

Чемпионат мира по боксу призван объединить спортсменов, а не призывать к бойкоту. Об этом ТАСС в понедельник заявил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Рой Джонс выступил против бойкота чемпионата мира по боксу
© РИА Новости

Чемпионат мира по боксу в Ташкенте пройдет с 1 по 14 мая.

"Чемпионат мира призван объединить спортсменов и показать силу бокса. Никто не должен призывать к бойкоту", - сказал Джонс.

1 марта подразделение по обеспечению честности бокса (Boxing Independent Integrity Unit, BIIU) Международной ассоциации бокса (IBA) зарегистрировало жалобу на представителей пяти федераций за нарушение устава и дисциплинарно-этического кодекса организации. Дисциплинарное расследование открыто против исполнительного директора Федерации бокса США Майка Макэти и президентов национальных федераций бокса Райана О'Ши (Канада), Марека Шимака (Чехия), Пера-Акселя Шёхольма (Швеция) и Стива Хартли (Новая Зеландия). Также BIIU изучает роль других представителей национальных федераций в участии в бойкоте соревнований. Вышеперечисленным чиновникам вменяется в вину нарушение нескольких пунктов дисциплинарно-этического кодекса IBA, в том числе в части подстрекательства к бойкоту женского и мужского чемпионатов мира 2023 года.

В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии на чемпионаты мира некоторые национальные федерации приняли решение отказаться от участия в соревнованиях. Среди них федерации Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

Российские спортсмены будут участвовать в чемпионате мира без ограничений - под флагом и с гимном страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий