Рой Джонс выступил против бойкота чемпионата мира по боксу

Чемпионат мира по боксу призван объединить спортсменов, а не призывать к бойкоту. Об этом ТАСС в понедельник заявил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Чемпионат мира по боксу в Ташкенте пройдет с 1 по 14 мая.

"Чемпионат мира призван объединить спортсменов и показать силу бокса. Никто не должен призывать к бойкоту", - сказал Джонс.

1 марта подразделение по обеспечению честности бокса (Boxing Independent Integrity Unit, BIIU) Международной ассоциации бокса (IBA) зарегистрировало жалобу на представителей пяти федераций за нарушение устава и дисциплинарно-этического кодекса организации. Дисциплинарное расследование открыто против исполнительного директора Федерации бокса США Майка Макэти и президентов национальных федераций бокса Райана О'Ши (Канада), Марека Шимака (Чехия), Пера-Акселя Шёхольма (Швеция) и Стива Хартли (Новая Зеландия). Также BIIU изучает роль других представителей национальных федераций в участии в бойкоте соревнований. Вышеперечисленным чиновникам вменяется в вину нарушение нескольких пунктов дисциплинарно-этического кодекса IBA, в том числе в части подстрекательства к бойкоту женского и мужского чемпионатов мира 2023 года.

В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии на чемпионаты мира некоторые национальные федерации приняли решение отказаться от участия в соревнованиях. Среди них федерации Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.