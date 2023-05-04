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Двое российских боксеров вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Российский боксер Габил Мамедов в четверг победил Жанторо Ташиева из Киргизии в 1/16 финала чемпионата мира в весовой категории до 63,5 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

Двое российских боксеров вышли в 1/8 финала чемпионата мира
© РИА Новости

В четверг из россиян в 1/8 финала также пробился Эдмонд Худоян, оказавшийся сильнее представителя Турции Нуруллаха Ояна (до 48 кг). В боях за выход в четвертьфинал Мамедов встретится с Хунатипом Пиднучом из Таиланда, Худоян - с Хамзой Ессаади из Марокко. Алексей Дронов в 1/16 финала раздельным решением судей уступил представителю Казахстана Камшыбеку Кункабаеву в весовой категории свыше 92 кг.

В 1/32 финала Василий Егоров одержал победу над турком Саметом Гумусом (до 51 кг). Следующим соперником россиянина станет чемпион мира 2021 года в весовой категории до 54 кг японец Томоя Цубои.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерации бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциации бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.

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