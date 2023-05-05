Сауль Альварес назвал причину поражения в поединке с Биволом

«Я думаю, что превосхожу Бивола. Если вы видели, то я в том поединке доминировал в первые пять-шесть раундов. Но затем я просто устал.



Возможно, это произошло, потому что я не тренировался на все 100%. Но я по-прежнему считаю, что лучше него. Я бы хотел провести реванш на прежних условиях. Но теперь уже я готов тренироваться по полной, я очень мотивирован», — цитирует Канело BoxingScene.