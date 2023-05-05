Сауль Альварес назвал причину поражения в поединке с Биволом

Канело уверен, что превосходит соперника.
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился мнением о причинах поражения в поединке с россиянином Дмитрием Биволом. По мнению мексиканского боксёра, он доминировал на протяжении большой части поединка.
Бой соперников проходил в мае 2022 года. Бивол победил единогласным решением судей. Тогда россиянин защитил титул чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA.
«Я думаю, что превосхожу Бивола. Если вы видели, то я в том поединке доминировал в первые пять-шесть раундов. Но затем я просто устал.
Возможно, это произошло, потому что я не тренировался на все 100%. Но я по-прежнему считаю, что лучше него. Я бы хотел провести реванш на прежних условиях. Но теперь уже я готов тренироваться по полной, я очень мотивирован», — цитирует Канело BoxingScene.