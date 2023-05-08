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UFC выплатит сопернику Евлоева бонус за победу

Дебютант UFC Диего Лопес, принявший бой с россиянином Мовсаром Евлоевым на коротком уведомлении, получит бонус за победу, несмотря на поражение.

UFC выплатит сопернику Евлоева бонус за победу
© Чемпионат.com

«Дана Уайт сказал Диего Лопесу, что выплатит ему бонус за победу», — сообщил спортивный обозреватель Нолан Кинг в социальных сетях.

Поединок Евлоева с Лопесом продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В UFC россиянин выиграл все семь боёв, причём все — судейскими решениями.

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