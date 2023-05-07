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Бивол ответил на предложение Канело о реванше

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на предложение Сауля Альвареса (Канело) провести реванш.

Бивол ответил на предложение Канело о реванше
© Мир бокса

"Зачем мне проводить реванш в весе 79 килограммов? В чем для меня будет вызов или в чем моя мотивация, когда я уже побеждал его в этой весовой категории? Не думаю, что надо беспокоиться о том, кто и что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас. Думаю, если Канело хочет победить, то в 76 килограммах у него должно быть больше шансов, потому что это его вес. А для меня должна быть мотивация и вызов", - передает слова Бивола ESPN.

Бивол и Канело встречались 7 мая 2022 года. Тогда победа осталась за россиянином, для него это была четвертая защита титула. 6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом).

Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов признался, что никто не хочет драться с россиянином.

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