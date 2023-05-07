Бивол ответил на предложение Канело о реванше

"Зачем мне проводить реванш в весе 79 килограммов? В чем для меня будет вызов или в чем моя мотивация, когда я уже побеждал его в этой весовой категории? Не думаю, что надо беспокоиться о том, кто и что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас. Думаю, если Канело хочет победить, то в 76 килограммах у него должно быть больше шансов, потому что это его вес. А для меня должна быть мотивация и вызов", - передает слова Бивола ESPN.