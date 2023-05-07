Российский боксер Сосулин вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Российский боксер Павел Сосулин, выступающий в весовой категории до 75 кг, в воскресенье победил представителя Индии Сангвана Сумита и вышел в 1/8 финала чемпионата мира. Соревнования проходят в Ташкенте.
За выход в четвертьфинал Сосулин поборется с французом Морено Фендеро. В весовой категории до 51 кг россиянин Василий Егоров в 1/16 финала проиграл японцу Томои Цубои, в весовой категории до 57 кг Эдуард Саввин уступил представителю Индии Мохаммеду Уддину.
Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.