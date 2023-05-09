Призер Олимпиады боксер Хатаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Токио россиянин Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, во вторник в поединке 1/8 финала чемпионата мира по боксу оказался сильнее доминиканца Кристиана Пиналеса. Соревнования проходят в Ташкенте.

Соперником Хатаева по четвертьфинальному поединку станет белорус Алексей Алферов. По итогам других поединков участие в четвертьфинале гарантировали еще три российских боксера: Игорь Свиридченков победил представителя Туркмении Байрамдура Нармухаммедова (категория до 71 кг), Дмитрий Двали оказался сильнее японца Сего Танаки (до 54 кг), Тархан Идигов победил азербайджанца Наби Искандарова (до 67 кг). Россиянин Павел Сосулин в поединке 1/8 финала в категории до 75 кг уступил французу Морено Фендеро.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений - под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.