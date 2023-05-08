Отец Фьюри: Усик переоценен, им движет лишь жажда наживы

«Усик является переоценённым боксёром. Тайсон предлагал ему большие деньги за поединок в Лондоне. Крупнейший чек в его жизни, и что в итоге? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Этим парнем движет лишь жажда наживы», — цитирует Фьюри Boxing Social.