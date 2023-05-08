Отец Фьюри: Усик переоценен, им движет лишь жажда наживы

Украинец не договорился с британцем о поединке.
Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинце Александре Усике.
«Усик является переоценённым боксёром. Тайсон предлагал ему большие деньги за поединок в Лондоне. Крупнейший чек в его жизни, и что в итоге? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Этим парнем движет лишь жажда наживы», — цитирует Фьюри Boxing Social.
О срыве переговоров о проведении объединительного боя за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри ранее сообщил ESPN.
36-летний Александр Усик — действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям Всемирной боксёрской ассоциация (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF). 34-летний Тайсон Фьюри — обладатель пояса Всемирного боксёрского совета (WBC).