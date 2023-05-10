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Тим Цзю назвал своего следующего соперника

Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю рассказал о своём следующем сопернике. Им станет 27-летний мексиканец Карлос Окампо.

Тим Цзю назвал своего следующего соперника
© Чемпионат.com

Поединок за временный титул WBO в первом среднем весе пройдёт 18 июня в Голд-Кост (Австралия).

«У меня нет необходимости боксировать, но я хочу. Я никого не боюсь и готов боксировать с кем угодно. Окампо — это отличная проверка для меня, так как он проигрывал только топовым соперникам в боях за титулы.

Я всегда восхищался мексиканскими боксёрами и их зрелищным стилем. Они выходят драться, и именно этого я хочу от Окампо. Мой отец пять раз боксировал против мексиканцев и победил всех. Он победил величайшего мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, и мне бы хотелось сделать то же самое в своей карьере», — приводит слова Цзю MyScore.club.

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Поединок продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом. В конце января Тимофей должен был сразиться с американцем Джермеллом Чарло, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за травмы Чарло.

На счету Окампо 34 победы при 2 поражениях.

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