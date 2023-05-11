Двукратный чемпион мира по боксу Коробов завершил карьеру

"Карьерой и доволен, и нет, - сказал Коробов. - Все могло сложиться лучше по объективным и субъективным причинам. Было много внешних факторов, которые сложились не в мою пользу. Но в целом я доволен, оставил определенный след".



"Я всегда стремился к вершине, сейчас стремлюсь к ней уже как тренер. Буду стараться реализовать себя как тренер. Есть несколько человек, в том числе талантливых детей, которых я сейчас тренирую", - добавил собеседник агентства.