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Двукратный чемпион мира по боксу Матвей Коробов завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по боксу Матвей Коробов завершил спортивную карьеру. Об этом 40-летний спортсмен в четверг сообщил ТАСС.

Двукратный чемпион мира по боксу Коробов завершил карьеру
© РИА Новости

"Карьерой и доволен, и нет, - сказал Коробов. - Все могло сложиться лучше по объективным и субъективным причинам. Было много внешних факторов, которые сложились не в мою пользу. Но в целом я доволен, оставил определенный след".

"Я всегда стремился к вершине, сейчас стремлюсь к ней уже как тренер. Буду стараться реализовать себя как тренер. Есть несколько человек, в том числе талантливых детей, которых я сейчас тренирую", - добавил собеседник агентства.

Коробов является двукратным чемпионом мира, победителем чемпионата Европы, обладателем Кубка мира, четырехкратным чемпионом России, принимал участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине. На чемпионате Европы 2006 года Коробов досрочно победил украинца Александра Усика, ныне непобежденного чемпиона мира по версиям четырех главных боксерских организаций.

На профессиональном ринге в активе Коробова 28 побед (14 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. Он являлся претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации.

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